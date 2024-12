Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2024 ore 15:30

DEL 16 DICEMBRE ORE 15.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SULLA COMPANARE ESTERNA È LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITÀ DELLA DIRAMAZIONENORDPROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE, A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA COLOMBO ALLA TUSCOLANASITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA PRENESTINACON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA FIORENTINIORA LE CONSOLARI CODE IN USCITA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULAREAUTO IN CODA SULLA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA, ANCHE QUI IN USCITADISAGI, FILE SULLA STATALE PONTINADALLA CRISTOFOR COLOMBO AL RACCORDO, IN DIREZIONE LATINAE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DA SPINACETO AL RACCORDO ANULAREUSCAMO DA, CI SPOSTIAMO A NORD SULLA UMBRO-LAZIALE PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA SAN LIBERATO E ORTE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONELO SPORT NELLA CAPITALETUTTO PRONTO PER LA SFIDA DI QUESTA SERADALLE 20.