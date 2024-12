Formiche.net - Vedersi, riconoscersi. L’Europa di Francesco senza muri ideologici

Certamente quella disarà una grande considerazione per la Francia, la cultura francese. Ma la cosiddetta “grandeur” che tanti, a volte polemicamente, attribuiscono ai francesi è plausibile che anon appartenga. E così ha voluto dimostrare il suo attaccamento alla Francia e quindi alle periferie che sono anche francesi, recandosi ad Ajaccio, pochi giorno dopo l’inaugurazione della cattedrale di Notre Dame. E possiamo dire che sia stato un bene, un’occasione che si può sperare che “laici” e “credenti” scelgano di non sprecare.Perché ad Ajaccio, all’inizio del suo discorso sul tema prescelto per l’incontro al quale era stato invitato ed è intervenuto, ha detto: “Sono passati più di duemila anni dall’Incarnazione del Figlio di Dio e tante sono state le epoche e le culture che si sono succedute.