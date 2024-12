Ilgiorno.it - Traffico, semafori e parcheggi? Ci “pensa” l’Intelligenza Artificiale

Monza – Ridurre ilveicolare monzese, dato il contesto metropolitano e la mole di spostamenti che avviene ogni giorno da e nella città, non è impresa da poco. Ora la giunta comunale proverà a farlo grazie all’aiuto del. Il Comune ha appena vinto infatti il bando regionale per il progetto Samu (Sistemi adattivi per monitoraggio e gestione della mobilità urbana), grazie al quale Monza ospiterà a breve una centrale di monitoraggio e gestione della mobilità urbana e strumenti innovativi con l’obiettivo di rendere più efficiente ilin città attraverso l’utilizzo di software di analisi dei flussi veicolari e intelligenza. L’innovazione sarà possibile grazie al contributo regionale a fondo perduto di 2 milioni e mezzo di euro, che rappresentano una quota significativa ottenuta da Monza, considerando che il bando regionale aveva una disponibilità finanziaria complessiva di 25 milioni.