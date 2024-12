Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità è in vigore il nuovo codice della strada sanzioni più pesanti per chi usa il cellulare mentre guida o viene trovato positivo ad alcol e stupefacenti Dunque pensioni mediata della patente per chi viene trovato con il cellulare alla guida tolleranza zero per chi fa uso di stupefacenti e poi si mette alla guida che al volante supera il tasso alcolemico consentito oltre alla sanzione e alla sospensione della patente va incontro all’obbligo di alcol lock in caso di recidiva novità anche per l’uso dei monopattini elettrici con l’obbligo di casco targa e assicurazione dettagli sumobilita.it le altre notizie fino al 6 di gennaio è in vigore il piano della mobilità per le festività natalizie tra i Pooh del Piano quello che riguarda le zone alimitato le diurne di centro e Tridente sino al 6 gennaio sono attive tutti i giorni festivi compresi dalle 6:30 alle 20 ulteriori dettagli sulmobilita.