Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente conrallentato sulla tangenziale est all’altezza di via Tiburtina in direzione di Piazzale degli Eroi manifestazione con presidio in piazza dei Santi Apostoli dalle 13 alle 18 di oggi possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante da oggi lavori in via del Trullo nel tratto tra via Lamporecchio e via Campagnatico fino al 24 gennaio 2025 possibile istituzione del restringimento di carreggiata nel tratto interessato dal cantiere oggi allo stadio Olimpico 20:45 si giocherà Lazio Inter disagi in tutta l’aria dello stadio chiusura e deviazioni per agevolare la circolazione fino al 6 gennaio ZTL del centro storico e del Tridente saranno attive dalle 6:30 alle 20 la stessa validità estesa alla è giornata del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito