Tg24.sky.it - Speleologa intrappolata in una grotta, i soccorritori: "È vigile e collaborativa"

Leggi su Tg24.sky.it

labresciana di 32 anni, Ottavia Piana, che da ormai un giorno e mezzo ènella‘Abisso Bueno Fonteno’. Dai primi accertamenti la donna ha riportato nella caduta alcune fratture e dei traumi agli arti inferiori, al torace e al volto. Come riferiscono i, questa mattina il tratto più stretto non è ancora stato superato dalla barella e dagli uomini mandati a salvarla. Dal termine del tratto più stretto all'uscita seguirà un lungo tragitto, sempre impervio ma più lineare. All'interno dellasono presenti circa 20per il trasporto della barella e per le attività di disostruzione dei meandri più stretti. Tra loro anche personale sanitario che si occupa di monitorare le condizioni sanitarie della donna. Le tempistiche di uscita sono ancora incerte e sicuramente lunghe.