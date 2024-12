Liberoquotidiano.it - Rocca inaugura il pronto soccorso di San Filippo Neri a Roma, oltre duemila metri quadrati

(Agenzia Vista), 16 dicembre 2024 Il presidente della Regione Lazio, Francesco, hato il nuovodi bendell'ospedale San, alla presenza del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria locale1, Giuseppe Quintavalle, e del direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani. Per un investimento di4,5 milioni di euro. L'intervento significativo rientra nella pianificazione sanitaria e straordinaria per il Giubileo del 2025, finanziata dalla Regione Lazio e messa a terra dalla Asl1. Si tratta nello specifico di una rifunzionalizzazione delle aree interne del, occupate inizialmente dalla Radiologia, per garantire nuove zone di cura per i pazienti: dalla sala dell'Osservazione breve intensiva (Obi) alla sala dei codici gialli e di attesa degli accompagnatori e dei pazienti trasportati dal servizio 118, fino alla camera calda e al nuovo posto della Polizia di Stato, volto a incrementare la vigilanza.