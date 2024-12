Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Leggi su Tutto.tv

Stai cercando ladi1 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di1 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi diUno.In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi1 di, 16 Dicembre 2021Mattina06:39 - Chipsurante un'importante esibizione aerea alcuni gangster, approfittando del fatto che le forze dell'ordine sono impegnate, rapiscono una ragazza e tentano un furtoVISIONE ADATTA A TUTTI07:36 - ChipsDurante le indagini in merito ad un incidente stradale, i Chips restano coinvolti nell'amara vicenda di un padre che rifiuta il figlio disadattato VISIONE ADATTA A TUTTI08:33 - Law & Order: Special Victims UnitFermata per guida in stato di ebrezza, Jill dichiara di essere stata stuprata da un uomo appena conosciuto utilizzando un'app di incontri, ma non ricorda nullaPUO' NUOCERE AI MINORI09:27 - Law & Order: Special Victims UnitSembra che il processo contro lo stupratore seriale Sir Toby stia per cominciare Nel frattempo i detective affrontano gli sviluppi di alcuni casi passatiQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO10:25 - C.