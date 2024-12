Ilrestodelcarlino.it - Pincini gol, gioia Montefano in pieno recupero. Occasioni sprecate, la Sangiustese si mangia le mani

VP 0 (4-2-3-1): David; Calamita, Orlietti, Postacchini, Luciani (36’ st); Alla, Gabrielli; Nardacchione, Scocco (46’ st Castignani), Bonacci; Papa (37’ st Rombini). A disp: Strappini, D’Auria, Taddei, Di Lallo, Camilloni, Monachesi. All: Amadio.VP (4-2-3-1): Rossi; Morazzini, Tarulli, Iommi, Pasqualini; Maquiesse, Crescenzi; Cresci (40’ st Formentini), Grassi (25’ st Cornero), Cognigni (25’ st Di Ruocco); Handzic. A disp: Campetella, Marini, Recchioni, Straccio, Di Giminiani, Sulejmanoski. All: Giandomenico. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Rete: 48’ st. All’ultimo minutotrova la via della rete con un tiro che si infila a fil di palo e lamastica amaro ripensando ad alcune opportunità sfumate. I viola centrano la terza vittoria di fila e guardano avanti con ottimismo.