Pallamano. L’Ariosto posticipa in trasferta a Salerno

molto insidiosa per la Securfox Ariosto, che nel posticipo di oggi con fischio d’inizio alle 16,30 sfiderà la Jomi. Costruita per puntare decisamente in alto, la formazione campana dispone di individualità di valore assoluto per il nostro campionato, e di conseguenza rappresenta un banco di prova decisamente severo per la formazione ferrarese, che si presenterà aanche con diverse defezioni, a rendere ancora più ardua l’impresa. Molto difficile, ma non impossibile; come accadde una paio di stagioni fa, quandoriuscì ad espugnare, ribaltando ogni pronostico, contro un’avversaria in piena lotta per la conquista dello scudetto. Nonostante qualche assenza per infortunio, le ferraresi affronteranno questa sfida senza alcun timore reverenziale, consapevoli che un risultato positivo cancellerebbe in un attimo le due precedenti partite in cui si è raccolto appena un punto.