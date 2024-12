Padova aggredisce due poliziotti con un’ascia | arrestato un 32enne

Leggi su Open.online

Un uomo di 32 anni è statocon l’accusa di tentato duplice omicidio dopo che ha provato ad aggredire duecon. I fatti risalgono alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 16 dicembre. L’uomo, unnigeriano, si è scagliato contro uno dei due agenti impugnando una grossa arma da taglio. Il poliziotto si è riparato dietro l’auto di servizio, mentre il secondo – anche lui aggredito – è stato costretto a difendersi con la pistola. Ilè stato colpito a una gamba e si trova ora in ospedale.La chiamata in questuraL’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando la questura diha ricevuto una segnalazione in merito a un uomo che brandiva una grossa ascia per strada e si aggirava in evidente stato di agitazione. Sul posto si sono recate immediatamente le volanti della polizia, che per quasi un’ora hanno provato a calmare l’uomo e convincerlo a gettare l’arma.