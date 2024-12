Thesocialpost.it - Musicista di 32 anni trovato morto in un cantiere: il mistero della caduta da 5 metri

La Polizia sta indagando per chiarire la presenza di Alessio M., 32, nell’area di unin via Casilina Sud a Cassino, dove ilè statonel cortile di una palazzina in costruzione. Si ipotizza che sia caduto da un’altezza di circa cinque.Leggi anche: Romina Power a Verissimo: il dolore per Ylenia e la speranza di ritrovarlaChi era Alessio M.Figlio di una organista di San Pietro Infine e di un padre originario di San Vittore del Lazio, Alessio M. era noto come bassista in una band locale. Il corpo è stato scoperto da alcuni operai del, che hanno riferito di non conoscerlo e di non averlo mai visto prima. Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118 di Cassino e gli agenti del Commissariato cittadino, coordinati dal vicequestore Flavio Genovesi.