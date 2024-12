Ilgiorno.it - Milano, l’ultimo saluto a Rocio Gonzalez, la mamma investita giovedì coi suoi bambini in viale Serra

, 16 dicembre 2024 – Una folla commossa, poco più di un centinaio di persone, ha riempito la chiesa di Sant’Ildefonso di piazzale Damiano Chiesa, in zona Cenisio-Sempione, per dareEspinoza Romero, ladi 34 anni di origini peruviane travolta e uccisa da un tir che trasportava materiale da escavazioni all’incfraScarampo,mattina 12 dicembre. Oltre ai famigliari della donna –di due gemellini di 18 mesi miracolosamente sopravvissuti all’investimento, grazie alla prontezza di riflessi diche è riuscita ad allontanare il passeggino – c’erano tantissimi esponenti della comunità latinoamericana di, e diversi compagni-studenti di, che stava frequentando la scuola di specializzazione in infermieristica.