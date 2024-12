Superguidatv.it - Mariah Carey, salta il live di Natale: “Vorrei avere notizie migliori”

Leggi su Superguidatv.it

Da almeno tre decadi di storia della musica,é la regina delcon All I want for Christmas Is You, ma un problema di salute ora le impedisce di esibirsi. Ed è la stessa popstar a rivelare il malessere, giustificando la sua impossibilità ad esibirsi dal vivo al suo tour natalizio, nel preludio al nuovo anno 2025.rompe il silenzio sulla malattia:a “rischio”, per i fanannulla delle altre tappe del suo tour 2024/2025, per malattia, così come lei stessa fa sapere via social. “. Sono devastata”, anticipa ai fan la popstar americana parlando del motivo che la vede impossibilitata a presenziare alla terza data della leg settimanale del tour di. Nel messaggio che desta clamore mediatico e preoccupazione generale, rispetto alle sue condizioni di salute, la cantante tiene inoltre a scusarsi con i fan di New York e New Jersey, per la cancellazione dei nuovi concerti.