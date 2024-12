Lapresse.it - Manovra, nessun accordo in capigruppo Camera sui tempi di fine esame

tra maggioranza e opposizioni suididellain commissione Bilancio alla. Lo hanno comunicato la capogruppo del Pd Chiara Braga e il capogruppo di Avs in commissione, Marco Grimaldi, al termine della conferenza deia Montecitorio. Dopo la quale sono ripresi i lavori della commissione. Dopo la sospensione, si è ripartito dai voti sugli emendamenti all’articolo 57. Si va verso la seduta notturna e resta confermato l’obiettivo della maggioranza di chiudere l’con il mandato ai relatori entro domani alle 10, prima delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo., verso aula mercoledì pomeriggio con fiduciaLa maggioranza punta a portare in Aula allalamercoledì pomeriggio con la fiducia per chiudere venerdì.