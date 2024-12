Inter cena di Natale senza eccessi | Oaktree ha intimato la spending review

Leggi su Ilnerazzurro.it

di. Come di consueto nei giorni precedenti il 25 dicembre, in pieno stile aziendale, anche le squadre di calcio organizzano le cene natalizie per stare tutti insieme, augurarsi buone stabilire i buoni propositi in vista dell’anno nuovo. Per quanto riguarda l’, ladidi quest’anno è avvenuta lo scorso 13 dicembre a San Siro.dia San SiroUnasemplice, in una location come la sala hospitality del Meazzainviti ad ospiti d’eccezione. Negli anni scorsi siamo stati abituati a vedere cene diin location esclusive di Milano affittate appositamente per la serata, inviti di tifosi nerazzurri illustri come Max Pezzali, Tananai, pronti a salire sul palco per intrattenere la serata. Il tutto condito da un importante clamore mediatico sia sui social che sui giornali.