Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della diciottesima puntata: tre nuovi ingressi, il papà di Lorenzo “ha qualcosa da dire”

Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuovadel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che vede la presenza in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web.Ladi stasera è particolarmente attesa dai fan del programma, dal momento che faranno il loro ingresso in Casa ben treconcorrenti, tra cui Stefania Orlando e Eva Grimaldi (ve ne avevamo parlato QUI).Ecco tutte letratte dal comunicato ufficiale:Questa sera uno tra Helena, Non è la Rai, Shaila, Stefano e Tommaso dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto?Treconcorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa: l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e Maxime Mbanda, rugbista che ha giocato in nazionale e cavaliere del lavoro per meriti umanitari (è stato un volontario durante la pandemia).