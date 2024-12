Gli Skunk Anansie in concerto al BCT Music Festival | l’unica data nel Sud Italia

Leggi su Ildenaro.it

Il 5 luglio 2025, l’Arena Musa di Benevento diventerà il cuore pulsante del rock internazionale grazie al ritorno degli, protagonisti di una serata speciale che inaugurerà il loro tourno e rappresenteràtappa nel Suddel loro “European Tour”.Con l’inconfondibile voce di Skin, simbolo di grinta e passione, e un repertorio che ha segnato la storia del rock alternativo, glisi preparano a regalare al pubblico untravolgente. La band britannica, famosa per la sua energia e le performance dirompenti, porterà sul palco brani leggendari e nuove sonorità, in una miscela che promette di far vibrare le corde dell’anima e incendiare l’atmosfera.Biglietti in Vendita dal 17 DicembreI biglietti saranno disponibili da domani, 17 dicembre, a partire dalle ore 10:00, sulle piattaforme MC2Live.