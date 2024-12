Esplosione Calenzano sopralluogo Procura Sindaco | Era in valutazione aggiornamento Eni

Leggi su Corrieretoscano.it

: “Era inEni”, iltore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto Massimo Petrocchi con un gruppo di consulenti sono tornati lunedì 16 dicembre in via Erbosa nel deposito Eni di, provincia di Firenze, sotto sequestro, per un nuovonell’area delle pensiline di carico del carburante del deposito Eni dove si è verificata l’lunedì 9 dicembre.costata la vita a cinque persone. Cinque morti sul lavoro. Sono Vincenzo Martinelli, 51 anni, Carmelo Corso, 57 anni, Davide Baronti, 49 anni, Franco Cirelli, 50 anni, e Gerardo Pepe, 45 anni.Vittime per le quali il Papa ha espresso il suo cordoglio con un telegramma letto dal parroco didon Paolo Cioni durante la Messa domenicale: “Il sommo Pontefice, sinceramente commosso, desidera far giungere ai familiari dei defunti il suo vivo cordoglio per il grave lutto e significare la spirituale vicinanza nella preghiera ai feriti e ai superstiti”.