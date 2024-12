Lapresse.it - Corea del Sud, Corte Suprema si riunisce per valutare l’impeachment di Yoon

Ladelladel Sud ha iniziato la prima riunione per determinare se ricorrere alnei confronti del presidenteSuk Yeol, sospeso dal suo incarico per il tentativo, fallito, di imporre la legge marziale nel Paese. Nel frattempo le forze dell’ordine sudne, con la collaborazione del Ministero della difesa e di una agenzia anticorruzione, stanno spingendo per convocare il presidente per interrogarlo. I poteri presidenziali disaranno sospesi finché lanon deciderà se rimuoverlo formalmente dall’incarico o reintegrarlo. In caso di impeachment, laandrà a elezioni per scegliere il suo successore.Leader del partito di governo annuncia le dimissioniIntanto Han Dong-hoon, leader del partito di governo People Power, ha annunciato le dimissioni dal suo ruolo spiegando che restare nella sua posizione era diventato insostenibile dopo la decisione di sosteneredi, che appartiene al partito.