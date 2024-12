Coppa Italia Juventus-Cagliari | Motta per interrompere la pareggite Nicola promette battaglia

Leggi su Sportface.it

Dopo la vittoria del Milan sul Sassuolo e lo scontro tra Lazio e Napoli che ha premiato i biancocelesti, la prossima big a scendere in campo insarà la, che domani sera affronterà il. Un appuntamento che arriva in un momento cruciale della stagione dei bianconeri, chiamati a un risultato positivo che, però, andrà confermato nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, perun periodo decisamente negativo. Attorno a Thiagoe alla squadra, infatti, cominciano a manifestarsi i primi malumori a causa di quella che può essere chiamata “”. Nelle ultime undici partite giocate dallain tutte le competizioni, il segno “x” è uscito ben otto volte, di cui sei in campionato in otto partite giocate. Un trend da invertire assolutamente.