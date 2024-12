Ilrestodelcarlino.it - Chiude l’ultima banca del paese: il sindaco occupa la filiale

Sant’Agata Feltria (Rimini), 16 dicembre 2024 – Il, con fascia tricolore d’ordinanza, capeggia un gruppo di cittadini che protestano contro la decisione di Intesa San Paolo dire a fine anno lo sportello. Che però è l’ultimo sportellorio (e bancomat) delche conta 2mila abitanti, molti dei quali anziani. La singolare protesta è andata in scena a Sant’Agata Feltria fino alle 17, orario di chiusura della. Alle 11 di questa mattina il primo cittadino, Goffredo Polidori, si è presentato in, in piazza Garibaldi ma questa volta non per effettuare una operazione ma per una “zione” pacifica della sede locale di Intesa San Paolo. "La direzione ha deciso dire la sede a fine anno e portare via anche il bancomat. – è decisamente contrariato Goffredo Polidori – Siamo esasperati per questa situazione penalizzante nei confronti della montagna, che viene depauperata di servizi primari.