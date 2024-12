Dilei.it - Cane, gatto e non solo, perché ci fanno star bene e combattono la solitudine

Leggi su Dilei.it

Volete una cura del tutto indolore, ma efficace, basatasull’affetto che può dare un amico a quattro zampe? Sappiate che c’è. Ed è facile ottenerla. Può aiutare a contrae la pressione arteriosa che sale, a sentirsi meno giù di morale, ad attenuare il dolore.Il trattamento è particolarmente indicato per gli anziani, ma è valido per tutti. Basta affidarsi alla sapiente amicizia e all’amore, ampiamente ricambiato, che si può dare ad un, ad un, addirittura ad un coniglio.A rilanciare questa originale forma di terapia complementare sono gli esperti dell’Associazione VETeris che vede per la prima volta in Italia la collaborazione tra medici geriatri e medici veterinari, con l’obiettivo di definire le specifiche modalità degli interventi assistiti con animali rivolti alla popolazione geriatrica e promuovere il rapporto con gli animali domestici tra gli anziani senza particolari difficoltà, al fine di combattere lae mantenersi in salute.