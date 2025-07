Modena è stata eletta Capitale italiana del volontariato. Il 2026, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come ’ Anno Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Sostenibile ’, sarĂ un anno particolarmente significativo per dare visibilitĂ al lavoro del Terzo settore modenese sui temi della sostenibilitĂ in tutte le sue accezioni. SarĂ un’occasione preziosa per far conoscere la linfa sociale e solidale di questa provincia e coinvolgere sempre di piĂą la cittadinanza nel sentirsi protagonista, oltre che beneficiaria, di un mondo sempre piĂą indispensabile per la comunitĂ . "Con la proclamazione di Modena, la Capitale italiana del volontariato entra in una nuova tappa del suo cammino, rafforzando il suo ruolo di strumento collettivo per raccontare e valorizzare l’impatto del volontariato nelle comunità – dichiara Chiara Tommasini, presidente di Csvnet, l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato – Modena raccoglie il testimone da Palermo con una proposta forte e inclusiva che guarda al 2026, un anno importante per il volontariato mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale del volontariato: "Un’occasione preziosa, il sociale avrà visibilità "