Autocarro di latticini prende fuoco | paura

C’è stata tanta paura ieri mattina lungo la statale 256 la Pedemontana, sulla variante Muccese, per l’ incendio di un autocarro adibito al trasporto di latticini. Il rogo era visibile da lontano con una lunga colonna di fumo nero a preannunciare la palla di fuoco. Il conducente si è accorto subito che qualcosa non andava ed è riuscito a fermare il mezzo e a scendere in tempo, prima di rimanere inesorabilmente imprigionato. E’ rimasto illeso. La squadra dei vigili del fuoco di Fabriano accorsa subito sul posto ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autocarro di latticini prende fuoco: paura

In questa notizia si parla di: fuoco - autocarro - latticini - paura

Autocarro carico di legname si ribalta lungo la Strada Statale 76, intervengono i vigili del fuoco - SERRA SAN QUIRICO – Vigili del fuoco in azione questa mattina attorno alle 9.30 lungo la Strada Statale 76.

Autocarro carico di materiale plastico a fuoco: caos in Autostrada - Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 09:42 di questa mattina, 4 giugno 2025, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, in direzione Bari, al km 50+150 circa, per un incendio che ha coinvolto un autocarro carico di materiale plastico per imballaggio.

Autocarro di latticini prende fuoco: paura; Incendio notturno, distrutto un camion frigo. Necessario un intervento specialistico; Che paura in pieno centro a Porto Recanati: un'auto si incendia a pochi metri dai passanti.

Autocarro di latticini prende fuoco: paura - C’è stata tanta paura ieri mattina lungo la statale 256 la Pedemontana, sulla variante Muccese, per l’incendio di un ... Da msn.com

Cerreto d'Esi, autocarro adibito al trasporto di latticini dilaniato dalle fiamme - I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS256 Pedemontana, sulla variante Muccese, per l’incendio di un autocarro adibito al trasporto di latticini. Si legge su msn.com