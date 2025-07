Il percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 per Gregorio Paltrinieri passa da Singapore, teatro dei Campionati Mondiali di nuoto in acque libere 2025. Il fuoriclasse azzurro, dopo la delusione dello scorso anno nella Senna olimpica a Parigi, è pronto a rimettersi in gioco con una nuova consapevolezza e uno spirito rinnovato. Paltrinieri sarà impegnato in tutte e tre le distanze del programma iridato – 5, 10 e 25 km – nel suggestivo scenario del Palawan Beach Club sull’isola di Sentosa, dal 15 al 20 luglio. Reduce dal titolo europeo della 5 km a Stari Grad, l’olimpionico di Rio 2016 ha mostrato di essere tornato competitivo ai massimi livelli, con un’ottima gestione di gara e una brillantezza che sembrava smarrita nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri al primo esame iridato sulla nuova strada che lo porterà a Los Angeles 2028