Trump prolunga la guerra in Ucraina con i soldi della Nato e dell’Ue

Il tycoon ha affermato di essere molto scontento del presidente russo Vladimir Putin

Up Patriot(s) to arms. Trump riarma Zelensky e prolunga la guerra - Il tycoon ha assicurato l'invio immediato di 10 intercettori per sistemi Patriot The post Up Patriot(s) to arms.

Up Patriot(s) to arms. Trump riarma Zelensky e prolunga la guerra Leggi orahttps://www.lidentita.it/?p=190425&preview=true Vai su Facebook

Trump rassicura Kiev: «Armi in arrivo, l’Ucraina deve difendersi». Ma a Zelensky servono i Patriot ·; Putin annuncia cessate il fuoco unilaterale dall'8 al 10 maggio - Germania, ministro esteri in pectore Wadephul: 'Non consentire a Mosca di avere il sopravvento; Guerra Ucraina Russia, Trump: “Zelensky prolunga lo sterminio”. Vance: “Per la pace Mosca e Kiev devono cedere territori”.

Guerra Ucraina, Trump: «Accordo con Nato, subito Patriot a Kiev. Intesa in 50 giorni con Mosca o sanzioni severe» - Guerra Ucraina, dai Patriot agli obici e le bombe per jet: le scorte per Kiev che Trump vende alla Nato ... Riporta ilmessaggero.it

Ucraina, Trump: via libera alle armi a Kiev (con intesa Nato), subito i Patriot. Ultimatum a Putin di 50 giorni o tariffe al 100% - Così, dopo anni di disaccordi, Donald Trump ha ieri riscritto la sua relazione con l'Alleanza ... Si legge su ilmattino.it