Saviano lo ha sfidato Capacchione lo ha denunciato | chi è Cicciotto ‘e Mezzanotte il boss vero dietro Gomorra

Francesco Bidognetti rappresenta una delle figure di spicco della criminalità organizzata campana, tristemente noto per la condanna ricevuta a seguito delle minacce rivolte ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. La sua storia criminale affonda le radici nel clan dei Casalesi, dove ha ricoperto il ruolo di braccio destro di Francesco Schiavone, meglio conosciuto come “Sandokan”. Nato a Casal di Principe il 29 gennaio 1951, Bidognetti è conosciuto con il soprannome “Cicciotto ‘e Mezzanotte”, appellativo che deriva dalle corse notturne che faceva da ragazzo da piazza Villa fino a Villa Literno, puntualmente a mezzanotte. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Saviano lo ha sfidato, Capacchione lo ha denunciato: chi è Cicciotto ‘e Mezzanotte, il boss vero dietro Gomorra

Minacce a Saviano e Capacchione: confermate le condanne per Bidognetti e Santonastaso - ROMA, 14 LUGLIO 2025 – La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti del boss Francesco Bidognetti e dell’avvocato Michele Santonastaso per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione.

