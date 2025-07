Scoprire il mondo della scienza e della nutrizione attraverso Noos

Noos, le pagelle della prima puntata: Alberto Angela insuperabile (10), Jovanotti ponte tra musica e scienza (9) - Noos – L’avventura della Conoscenza è tornato e lo ha fatto in grande stile. La terza stagione del programma di Alberto Angela ha debuttato con una puntata ricca di volti noti e spunti interessanti: da Jovanotti a Telmo Pievani, passando per il dottor Emmanuele Jannini e la professoressa Daniela Lucangeli, lo studio si è riempito di grandi divulgatori e studiosi per regalarci una visione scientifica del mondo.

? I primi due anni di Museo della Natura e dell'Uomo! 183.507 visitatori, oltre tremila visite guidate e 592 laboratori didattici: il Museo della Natura e dell'Uomo - Università di Padova continua a crescere e a far appassionare alla scienza raccontando il nostro Vai su Facebook

La scienza di Alberto Angela con la seconda stagione di Noos; Anticipazioni Noos del 30 giugno | un nuovo viaggio con Alberto Angela; Alberto Angela presenta Noos: un viaggio tra scienza e cultura in onda il 30 giugno.

Noos di Alberto Angela, quante puntate e quando finisce - Ecco le informazioni su quando inizia, quante puntate e quando finisce. Scrive napolike.it

Noos, perché si chiama così il programma di Alberto Angela? - Spieghiamo perché il nuovo programma di Alberto Angela prende il nome di Noos. Da napolike.it