Non solo il primo grande test della guida autonoma su un mezzo pubblico di Atm quale il filobus 90-91. Il 2026 era o è stato scelto come orizzonte temporale anche per altre sperimentazioni e altri progetti innovativi sul fronte della mobilitĂ e dei trasporti. Basti pensare ai taxi volanti o ai treni alimentati ad idrogeno. Un effetto, forse, del potere unico e innato dei grandi eventi internazionali, quali saranno i Giochi Invernali di Milano e Cortina, in programma proprio all’inizio del prossimo anno. Non per tutti i progetti menzionati c’è, però, la certezza di poter beneficiare dell’effetto olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dai treni a idrogeno ai droni usati come taxi. Le innovazioni in attesa