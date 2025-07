Stop incidenti via alle isole pedonali Scatta l’esperimento taglia-traffico

Lotta agli incidenti, a Vaprio scatta la sperimentazione taglia-traffico in centro. Stop alla sosta selvaggia e alle macchine contromano in via Matteotti e in piazza della Chiesa, a invertire la rotta saranno isole pedonali, nuovi incroci e arredo urbano per far della porta del borgo un salotto a cielo all’aperto. "Chiediamo collaborazione a tutti - dice Mirella Pozzi, assessora ai Lavori pubblici - questi cambiamenti possono essere portati avanti solo nella condivisione". Nasce tutto dalla decisione dell’Amministrazione "di migliorare la mobilitĂ nel suo complesso" e all’interno di questo disegno si prova a trovare soluzioni "a problemi annosi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Stop incidenti, via alle isole pedonali. Scatta l’esperimento taglia-traffico

In questa notizia si parla di: stop - incidenti - isole - pedonali

Trump, stop ai fondi sui virus modificati: “Proteggiamo dagli incidenti di laboratorio, come quello che ha causato Covid” - Niente più finanziamenti federali a ricerche di ‘gain-of-function’ condotti in “Paesi preoccupanti come Cina e Iran e in nazioni straniere considerate prive di un adeguato controllo sulla ricerca”.

Incidenti lavoro: Meloni, davanti a morti cordoglio non basta, stop indifferenza e rassegnazione - Roma, 30 apr. (LaPresse) – “C’è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte della sicurezza sul lavoro.

Nasce l'associazione 'Angeli della strada' per dire stop agli incidenti stradali - "I nostri figli non devono rimanere un numero di fascicolo dimenticato". È con queste parole che Nunzia Covelli, mamma di Ciro Modugno, ragazzo di 15 anni che il 10 ottobre del 2021 perse la vita in un incidente stradale, annuncia la nascita dell’associazione “Angeli della strada”.

La denuncia: "Attraversano anche le isole pedonali e non pagano i parcheggi" Vai su Facebook

Stop incidenti, via alle isole pedonali. Scatta l’esperimento taglia-traffico; Firenze, isola pedonale in via del Pollaiolo: addio ai parcheggi (o forse no); Il pedone ha sempre ragione..

Stop incidenti, via alle isole pedonali. Scatta l’esperimento taglia-traffico - Lotta agli incidenti, a Vaprio scatta la sperimentazione taglia- Scrive msn.com

Furgoni consegna merci, stop al passaggio sull'isola pedonale dopo le 10 del mattino: multe e linea dura dell'amministrazione - Basta furgoni lungo l'isola pedonale di corso Italia, a Cortina d'Ampezzo, dopo le 10 del mattino. Riporta ilgazzettino.it