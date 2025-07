pavarotti un anno di celebrazioni tributo alla leggenda della lirica

Per celebrare il 90° della nascita di Luciano Pavarotti, la casa discografica Decca Records pubblicherà nei prossimi mesi una serie di album, con incisioni anche inedite del tenorissimo. L’annuncio è stato dato proprio a Llangollen, in Galles, dove domenica sera si è concluso il famoso concorso internazionale riservato alle corali, lo stesso contest che 70 anni fa, nel 1955, venne vinto dalla corale Rossini di Modena: di quella formazione che conquistò il primo premio, sbaragliando altri 22 gruppi, facevano parte anche Fernando Pavarotti e suo figlio Luciano che aveva 19 anni e non si era ancora affacciato al mondo della lirica, anche se proprio in quella ‘spedizione’ gallese mostrò tutto il suo talento e le sue potenzialità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

