Buongiorno dottoressa Valeria Braghieri, da tempo seguo la sua «posta», ma scusi la mia leggera insolenza, le chiedo: ma chi è lei? Chi le ha dato la «patente» per occuparsi di questioni sentimentali? Forse è laureata di «Amorologia». chissà, ammesso che questa materia esista. Ah pardon, mi scusi, non mi sono ancora presentato. Mi chiamo Silvio K., 74 anni, ex psicologo. Le posso assicurare che, nell’arco della mia carriera, di problemi di coppia, coniugali e non, ne ho affrontati davvero tanti e so che una lettera e una risposta non aprono e non chiudono un «caso». La posta del cuore che tanti media tengono aperta come uno sportello di «pronto intervento» poco può fare per affrontare realmente la sofferenza che a volte, purtroppo, può accompagnare una vita coniugale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il senso dell'"amorologia" e del suo pronto intervento