Amara sul palco a Brescia | La musica è terapia Battiato il mio maestro

"La musica per me? È come una terapia, uno specchio". Racconta così la sua visione della musica Amara, nome d’arte di Erika Mineo, cantautrice e autrice di brani di successo, che il 18 luglio alle 21,30 sarà a Brescia, all’arena estiva del teatro Borsoni, nell’ambito della rassegna ‘Fantasie metropolitane. Spettacoli, suoni e visioni dal mondo’ di CTB e ManoLibera Cooperativa di Comunità. Amara porta a Brescia il suo Live tour 2025: da Il peso del coraggio a Che sia benedetta, portata al grande successo dalla voce di Fiorella Mannoia, Amara propone un concerto intimo e potente. Cosa vedremo a Brescia? "Ho lavorato in modo molto naturale per mettere insieme il mio cammino in musica dal 2015 ad oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

