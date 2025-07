I porti del Nord Europa sono i crisi a causa di dazi e cambiamenti climatici Ma l' Italia può approfittarne?

L'imprevedibilità delle politiche commerciali di Donald Trump e la siccità delle vie fluviali stanno mettendo in seria difficoltà Rotterdam, Anversa e Amburgo. E il baricentro dei traffici si sta spostando verso sud. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I porti del Nord Europa sono i crisi a causa di dazi e cambiamenti climatici. Ma l'Italia può approfittarne?

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Tra porti, mattoni rossi e antiche leggende: vivi la magia delle Città Anseatiche! ? Un itinerario nel cuore pulsante del Nord della Germania, dove la storia della Lega Anseatica rivive tra canali, centri medievali e porti vivaci. Passeggia nella fiabesca Bre Vai su Facebook

Strategia di Salvini: “ esco dalla via della seta, ma voglio continuare a lavorare con voi nel settore porti” Era esattamente per questo motivo che avevamo deciso di far parte della via della seta, per cooperare con la Cina, che ha appunto i porti più grandi del mo Vai su X

I porti europei si preparano alla guerra; Sistema logistico del Nord Europa congestionato. Pessina (Federagenti): Occasione per i porti Med; Porti del Nord Europa in crisi per la forte congestione di container.

Presidente Porti Ue, climate change danneggia scali Nord Europa - "Il cambiamento climatico sta danneggiando i porti del Nord Europa, che sono fluviali e sono i più importanti d'Europa: Amburgo ad esempio è a cento chilometri dal mare, le navi sono sempre più ... Si legge su ansa.it

Da Rotterdam a Genova, i porti europei diventano (anche) basi militari - I porti europei sono sempre più attivi nel gestire la transizione degli scenari internazionali, e di conseguenza delle loro attività economiche, verso una fase più complessa e caotica, connotata da ma ... Secondo msn.com