Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz | l’azzurro esce meglio dello spagnolo dal ciclo Parigi-Londra

È il momento di fare un bilancio di quanto accaduto nella stagione su terra e su erba. Una fase nella quale si è rafforzata con decisione l’idea che il tennis mondiale abbia una sorta di duopolio al maschile: d a una parte Jannik Sinner e dall’altra Carlos Alcaraz. Due giocatori fortissimi e dallo stile di gioco molto diverso che hanno ottenuto grandi risultati e la domanda è la seguente: chi tra i due esce meglio da questa fase, in vista di quanto accadrà sul cemento americano e nella stagione indoor? La risposta che ci si sente di dare è che sia Sinner, alla fine della fiera, a potersi portare dentro qualcosa di meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: l’azzurro esce meglio dello spagnolo dal ciclo Parigi-Londra

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon battendo Carlos Alcaraz in 4 set e portando a casa 4 milioni di dollari. Ma quanto gli resterà davvero? Il Regno Unito tassa i premi dei tornei fino al 45%, ma Sinner — grazie alla residenza a Monaco, dove non c’è imposta Vai su Facebook

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di ieri pomeriggio, andata in onda in chiaro su TV8 oltre che sui canali Sky Sport, è stata la quinta partita di tennis più seguita nella storia sulla TV italiana, con un dato completo di 5,670 milioni di spett Vai su X

Sinner, la vittoria a Wimbledon e il gesto verso il papà che commuove tutti; SINNER NELLA STORIA: TRIONFO A WIMBLEDON!; Wimbledon, Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: la finale sovrana di una coppia che non ha più rivali.

Jannik Sinner: John McEnroe lapidario sull'Azzurro e su Carlos Alcaraz - La leggenda statunitense non usa giri di parole dopo la vittoria dell'Azzurro in quattro set nella finale di Wimbledon ... Da msn.com

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon. Carlos Alcaraz battuto in 4 set - Per l'azzurro questa è la prima vittoria nello Slam inglese, contro lo spagnolo che aveva vinto le ultime due edizioni. Scrive tg24.sky.it