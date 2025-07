L’Università in crescita | Abbiamo investito molto ora servono nuovi bacini

Adesso è proprio tempo, Fermo può a pieno titolo sentirsi città universitaria. Tanta strada è stata fatta da quel 1992 che ha visto la nascita dell’ente universitario fermano, nel 1995 le prime quattro lauree, oggi sono 2.633 i ragazzi che hanno trovato qui il loro futuro, 1.940 gli ingegneri, 693 gli infermieri. È tempo di bilancio per l’università Politecnica delle Marche, è a fine mandato il rettore Gianluca Gregori che si appresta a vivere l’ennesima cerimonia delle lauree in piazza, il 21 luglio a partire dalle 18, con 46 nuovi ingegneri e i primi 20 laureati della magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche: "Oggi contiamo 857 iscritti, sempre in crescita – sottolinea il rettore – qui abbiamo investito molto, incrementando i corsi di laurea, credendoci sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Università in crescita: "Abbiamo investito molto, ora servono nuovi bacini"

