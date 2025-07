E45 storico percorso a ostacoli | ennesima estate di passione

Sansepolcro (Arezzo), 15 luglio 2025 – Traffico sulle strade delle vacanze. Non solo per il traffico inteso per gli esodi, ma soprattutto per le strade colabrodo piene di cantieri che non si chiudono mai. “La Nazione” sta percorrendo un viaggio sulle arterie più a rischio. Oggi parliamo della E45, la cui costruzione del tratto italiano, che collega Orte a Cesena (e poi Ravenna), è avvenuta in fasi e tempi diversi, a partire dai primi anni ‘60 fino alla metà degli ‘80. La E45 è un’importante arteria a quattro corsie che attraversa Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, collegando il Centro Italia al Nord e viceversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E45, storico percorso a ostacoli: ennesima estate di passione

In questa notizia si parla di: storico - percorso - ostacoli - ennesima

“Campi is My Town”, il primo percorso digitalizzato per esplorare il centro storico - CAMPI SALENTINA – In occasione della Festa della Repubblica, alle 18, sarà presentato nella sala Don Pietro Serio in piazza della Libertà, “Campi is My Town”, il primo itinerario culturale e turistico digitalizzato del cento storico di Campi Salentina.

L'ex rifugio di Santa Palazia diventa "Luogo della memoria" ed entra a far parte del percorso storico cittadino - ANCONA – Nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’assise ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di Fratelli D’Italia Riccardo Strano volta a riconoscere l’ex “rifugio di Santa Palazia” come “Luogo della Memoria”.

L'ex rifugio di Santa Palazia diventa "Luogo della memoria" ed entra a far parte del percorso storico cittadino - ANCONA – Nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’assise ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di Fratelli D’Italia Riccardo Strano volta a riconoscere l’ex “rifugio di Santa Palazia” come “Luogo della Memoria”.

Silvio #Baldini verso il ritorno in panchina. L'#Italia Under 21 potrebbe essere la sua prossima sfida professionale. Lui che ha spesso parlato di percorso e destino, ora ha una nuova chance sulla sua strada. Diteci nei commenti, se può essere il profilo giusto p Vai su Facebook

E45, storico percorso a ostacoli: ennesima estate di passione; Marina è un percorso a ostacoli per chi si muove in carrozzina; Domani chiude via Fra' Giocondo Corsa ad ostacoli per auto e bus.

"Centro storico, percorso con troppi ostacoli" - Il Resto del Carlino - "Centro storico, percorso con troppi ostacoli" Il capogruppo della lista civica Oltre all’attacco "Difficile perocrrere le strade a piedi e in bicicletta" ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Percorso a ostacoli - Il Tempo - La staccionata cade, trattenuta solo dallo scotch, dall'erba spuntano fili elettrici scopert ... Si legge su iltempo.it