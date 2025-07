Migranti morti nel Mediterraneo il buco nero dei dati

Le informazioni ci sono, ma non vengono condivise con le famiglie. E così chi muore nella traversata resta solo una statistica. Ma c'è chi chiede una legge europea per fare ordine e garantire trasparenza. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Migranti morti nel Mediterraneo, il buco nero dei dati

In questa notizia si parla di: migranti - morti - mediterraneo - buco

Yemen: 800 raid dal 15 marzo. Morti 68 migranti africani - Macerie, detriti, cadaveri coperti di polvere scorrono nelle immagini trasmesse dal canale yemenita Al-Masirah Tv; sono il risultato di uno degli attacchi più letali tra gli 800 raid aerei statunitensi […] The post Yemen: 800 raid dal 15 marzo.

Raid Usa in Yemen, Houthi: “Colpito centro per migranti, almeno 68 morti” - Almeno 68 persone sono morte in attacchi aerei statunitensi che hanno colpito lo Yemen. Secondo i ribelli Houthi le forze americane avrebbero colpito una prigione che ospitava migranti africani.

Yemen, Houthi: “Attacco Usa in un centro migranti, decine di morti e feriti “ - (Adnkronos) – Attacco statunitense contro un centro di detenzione per migranti a Saada, roccaforte Houthi nel nord dello Yemen.

Il buco nero dei dati delle persone migranti morte nel Mediterraneo; Dopo l’autonomia, i migranti: da Francesco un altro schiaffo ai sovranisti; Migranti, 30mila morti nel Mediterraneo in 10 anni: 6mila sono bambini. «Partiti vestiti a festa verso una nuo.

Oim, 317 morti nel Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno - Almeno 317 persone sono morte e 286 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 12 luglio. Come scrive msn.com

Il Mediterraneo resta un buco nero e i morti aumentano. L'incognita del ... - i migranti che hanno perso la vita o dispersi mentre attraversavano il Mediterraneo centrale sono stati 1. Segnala ilfoglio.it