golden power unicredit spera nei dubbi ue

Lettera dell'Europa: «I vincoli sull'offerta Bpm potrebbero violare le norme». Salvini: «Si occupino di cose serie invece di romperci le scatole». Palazzo Chigi: «Risponderemo ai chiarimenti richiesti». Partita sempre piĂą politica. Possibile la procedura di infrazione. L'ad di Mediobanca, Alberto Nagel, commenta l'Ops di Mps: «Operazione non standard per molte anomalie come il ruolo dell'esecutivo».

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilitĂ degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalitĂ di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato” - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

UNICREDIT-BPM SOLO CON L’ADDIO A MOSCA (Il Giornale, Camilla Conti, 13 luglio 2025) Punti chiave: - Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di Unicredit contro il “golden power” del governo sull’Ops per Banco Bpm, annullando il vincolo temp Vai su X

Il Tar del Lazio accoglie parzialmente il ricorso di Unicredit contro il golden power sull’Ops Banco Bpm: annullati i vincoli su impieghi/depositi e project finance. Restano obbligo di uscita dalla Russia e vincolo su Anima Vai su Facebook

