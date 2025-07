Inizieranno giovedì 17 alcuni interventi localizzati sul ponte di via Cella sul fiume Ronco, in prossimità di Madonna dell’Albero, che si sono resi necessari per un rinforzo e un risanamento della struttura tali da consentire la sicurezza della transitabilità . Pertanto il ponte verrà chiuso al traffico e sono previste le seguenti deviazioni: i veicoli provenienti da Ravenna ovest per raggiungere Madonna dell’Albero e San Bartolo potranno percorrere viale Galilei o viale Alberti, via Romea, via Dismano e via Stradello; quelli provenienti da Ravenna est per raggiungere Madonna dell’Albero e San Bartolo potranno percorrere via Romea, via Dismano e via Stradello mentre i veicoli provenienti da San Bartolo e Madonna dell’Albero per raggiungere Ravenna potranno percorrere via Stradello, via Dismano e via Romea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte di via Cella chiuso. Lavori di risanamento