dante donne risorgimento quanti spunti emersi dal confronto

Tanti volti, tantissime idee. Sono molti gli stimoli scaturiti dai due giorni dedicati ai ‘tavoli’, dove si raccoglievano proposte da inserire nel dossier per la candidatura a capitale della cultura (questa settimana un’analoga iniziativa si svolge a Cesena). L’associazione culturale Metropolis, presieduta da Marco Colonna, ad esempio, è partita parlando della necessità di "moltiplicare i contenitori per ospitare laboratori, attività di produzione e offerta di eventi, ma anche le risorse e gli strumenti". Nel corso del tavolo di confronto, il gruppo, in particolare, ha "sollecitato la messa urgente in agenda della riqualificazione dell’ex Eridania come cittadella delle arti e della creatività continua". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

