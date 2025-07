Attacco all’edicola votiva vandali fratturano il vetro

"E’ stata colpita al cuore un’intera comunitĂ ". Il sindaco di Montellabate Roberto Rossi stigmatizza con durezza l’ atto vandalico che l’altro giorno ha danneggiato, rompendone il vetro, l’ edicola votiva che si trova nella frazione di Ripe all’incrocio con via Cannelle. "Di fronte a certe barbarie si resta veramente attoniti – ha commentato il sindaco -. Chi ha fatto questo non solo ha offeso chi crede, ma un’intera comunitĂ perchĂ© le edicole votive non sono solo un simbolo religioso, ma un patrimonio da salvare". Questi diffusi riferimenti per la devozione locale rappresentano del resto un segno importante della cultura popolare e sono una chiave per la comprensione della storia del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attacco all’edicola votiva, vandali fratturano il vetro

