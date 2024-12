Inter-news.it - Bonan: «La Lazio deve stare attenta a una cosa contro l’Inter»

Alessandroha indicato la sua visione in merito a-Inter, rimarcando un possibile fattore favorevole per la squadra nerazzurra.IL RAGIONAMENTO – Così Alessandroa Sky Sport su-Inter: «Sono le due squadre del momento, penso che sarà una bella partita. Azzardo un pronostico tecnico: laè una squadra molto verticale, trova nel suo distendersi per il campo la sua qualità. Ecco, Baroniattento alle ripartenze inpiede del. Non c’è una squadra in Italia capace di eseguire questo compito. Se i biancocelesti perdono palla in una posizione delicata, rischiano di farsi male».-Inter e il significato per InzaghiSFIDA SENTITA – Per Inzaghi non si tratterà di un match qualunque. Il tecnico piacentino si è formato come guida tecnica nell’ambiente biancoceleste, riuscendo a sfruttare le opportunità dategli dal Presidente laziale Claudio Lotito.