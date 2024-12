Cinemaserietv.it - Belve 2025, la nuova stagione si farà? Francesca Fagnani fa chiarezza

Leggi su Cinemaserietv.it

In un’intervista a La Stampa,ha chiarito chesie ha confermato che ci saranno altre nuove stagioni del programma, fino a quando sarà così attesa dal pubblico. La giornalista ha precisato che non sarà per sempre e spera di essere lei a chiudere quando sarà necessario farlo.Nell’intervista a La Stampa infatti,ha spiegato:“Sì, ci sarà (una) E credo ci sarà finché capirò che c’è attesa di una. Manon è come un diamante, che notoriamente è per sempre. Avrà una fine: spero di accorgermene in tempo e di essere io a dire basta”Teo Mammucari a2024 conva in onda dal 2018 (con un’interruzione nel 2020). Il programma inizialmente andava in onda su Nove e oggi è su Raidue. Con la puntata del 17 dicembre che vedrà protagonisti Jovanotti, Feltri e Taylor Mega, si chiude un’edizione che ha avuto il suo momento più cult con l’intervista a Teo Mammucari, che ha lasciato lo studio.