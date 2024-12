Sport.quotidiano.net - Basket serie C: la Virtus Medicina tiene bene il passo. Cmo, undicesima gioia di fila

Suona l’campana dila regina del girone G diC Cmo Ozzano, che ha vita facile nella sfida casalinga contro Montecchio e conserva la leadership a punteggio pieno: sugli scudi Diambo (19 punti), Folli (16), Odah (15) e Usmane (13).illa, che nel derby contro il Cmp Granarolo degli ex Poluzzi e Lorenzini centra il nono successo grazie ai 27 punti di Iattoni, mvp del match. Terzo gradino del podio in coabitazione per Molinella, agile contro l’Sg Fortitudo, Scandiano, corsara a Vignola, e Lg Competition, +22 contro la Francesco Francia. Quinto referto rosa invece per il Cvd Casalecchio, che nel testa a testa di metà classifica piega di misura Argenta grazie ai 33 punti del terzetto d’archi Ramzani-Cavicchi-Bernardini. In fondo alla graduatoria ennesimo stop per la Bsl San Lazzaro, al tappeto contro Novellara.