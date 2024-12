Anteprima24.it - Alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente: denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoL’approssimarsi delle festività natalizie vede l’incremento della circolazione sulle strade ed il conseguente aumento della loro pericolosità. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN), hanno intensificato i controlli, coordinando le pattuglie in campo soprattutto sulle principali arterie di comunicazione con la Provincia di Caserta, procedendo nell’ultima settimana al controllo di n. 572 veicoli e n. 736 persone, contestando 23 infrazioni al Codice della Strada, per complessivamente € 10.259 di sanzioni erogate, congiuntamentesottrazione di venti punti sulle patenti, di cui una sospesa ed operando quattro sequestri e due fermi amministrativi di veicoli.In particolare, la maggior parte delle violazioni riscontrate sono quelle che più frequentemente generano sinistri stradali, come la mancata revisione obbligatoria, lacon velocità non adeguata, l’esecuzione di un sorpasso di veicolo già impegnato in manovra di sorpasso, il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del telefono cellulare mentre si èe la mancanza della assicurazione obbligatoria.