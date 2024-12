Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2024 ore 19:30

DEL 15 DICEMBRE ORE 19.20 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANAIN CARREGGIATA INTERNA LA CIRCONE ATTUALMENTE è SCORREVOLEDIAMO UNO SGUARDO AL TRATTO URBANO DELLA A24DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTROCI SPOSTIAMO SULLA PONTINADOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SEGNIALIAMO CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,IN SENSO OPPOSTO SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICASULLA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOINFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 16 DICEMBRE ALLE 20 E 45ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERà IL MATCH– INTER, VALIDO PER LA SEDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A: CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.