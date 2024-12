Terzotemponapoli.com - Udinese-Napoli: Conte e Neres…

La vittoria delsull’: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “”Ilera arrivato qui con tanti dubbi, dopo le due sconfitte con la Lazio: riparte rinfrancato. Nel riscaldamento sa già che non potrà condurre l’operazione aggancio o sorpasso, e se nella testa gira un pensiero di delusione, è sul campo che poi passa tutto in secondo piano, tranne la classifica, ovviamente. La squadra partenopea che impiega quasi un’ora a mettersi in linea riesce comunque a rimanere in scia alla capolista, meritando questo successo”., nell’intervallo.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “L’ha scosso, il. Gli sono bastati 15’ di intervallo per stimolare una squadra che nel primo tempo s’era trovata sotto di un gol, ma che non aveva demeritato, secondo lui.