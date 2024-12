.com - Tiziano Ferro ed Elodie, Feeling è il brano più trasmesso dalle radio

, il singolo di, è il piùin questa settimana, il singolo di, disponibile dall’8 novembre scorso, è il piùin questa settimana e conquista il primo posto della classifica EarOne., la cui produzione è stata affidata a Golden Years, è uncaratterizzato da sonorità R&B e sancisce la prima collaborazione tra i due artisti.L’uscita è stata accompagnata anche dal videoclip ufficiale, girato interamente in bianco e nero e diretto da The Morelli Brothers, nel qualesono protagonisti indiscussi.Oltre a lavorare al suo nuovo album in uscita in primavera,parteciperà alla 75° edizione del Festival di Sanremo, continuando a prepararsi per i due concerti evento, l’The Stadium Show, prodotti da Vivo Concerti che avranno luogo l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.